"المحترف المتكامل" يتأهب لخوض مباراته الـ500

وسط حالة من الترقب وتوقعات كبيرة، بإعلان فيليب لام قائد فريق بايرن ميونيخ الألماني، اعتزاله اللعب بنهاية الموسم الحالي، يتأهب لام لخوض مباراته رقم 500 مع بايرن عندما يلتقي الفريق ضيفه شالكه غدا السبت في المرحلة التاسعة عشر من الدوري الألماني (بوندسليغا) .

واستأنف لام 33 عاما، تدريباته مع الفريق بعد تعافيه من كدمة في القدم، ليصبح جاهزا ومستعدا لخوض مباراة الغد التي ستصبح المباراة رقم 500 له مع بايرن في حالة مشاركته في اللقاء.

ولم يتردد الأسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني السابق لبايرن في أن يصف لام من قبل بأنه "أذكى لاعب كرة قدم توليت تدريبه".

كما قال يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، في وصفه لام: "المحترف المتكامل".

وتمتد مسيرة لام الاحترافية على مدار 15 عاما حصد خلالها 21 لقبا في بطولات عديدة مختلفة ولم ينل سوى 24 إنذارا خلال هذه المسيرة الطويلة.

ويتطلع لام إلى قيادة الفريق لنتائج جيدة في المراحل الحاسمة من الموسم الحالي خلال الشهور القليلة المقبلة أملا في الفوز مع الفريق بثلاثية الدوري والكأس في ألمانيا ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وتواجد لام في نادي بايرن في 1995 ولكنه ترك الفريق إلى شتوتجارت على سبيل الإعارة من 2003 إلى 2005 قبل أن يعود للنادي البافاري.

وفاز لام مع بايرن بجميع الألقاب الممكنة محليا وأوروبيا وعالميا وتوجها بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري الأبطال الأوروبي) في 2013 كما قاد المنتخب الألماني للفوز بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل قبل اعتزال اللعب الدولي في نهاية البولة بعدما خاض 113 مباراة دولية مع الفريق.

وحصد لام 21 لقبا خلال مسيرته الكروية حتى الآن فيما نال 24 بطاقة صفراء فقط على مدار هذه المسيرة الكروية الطويلة.

ولم يسبق للام أن تعرض للإيقاف علما بأنه ارتكب 199 مخالفة فقط ضد لاعبي الفرق المنافسة في البوندسليجا على مدار مسيرته الرياضية حتى الآن، حسبما أفاد موقع البوندسليغا على الانترنت.

وقال غوارديولا: "يؤدي لام بشكل جيد دائما، لم أره من قبل يقدم مستويات متواضعة، سيكون دائما شخصا خاصا في حياتي، إنه أسطورة بحق".

وقال لوف: "فيليب لام يمنح لفريقه التماسك ويمكن الاعتماد عليه، قدم أعلى المستويات في مبارياته مع المنتخب الوطني، لديه قدرة طبيعية على فرض سطوته ويستطيع تحمل المسؤولية. إنه قائد طبيعي".

وكان لوف هو من منح لام شارة القيادة بالمنتخب الألماني (مانشافت) عندما كان للاعب لا يزال في السادسة والعشرين من عمره وذلك بعد إصابة مايكل بالاك القائد السابق للمانشافت.

ولم يكن لدى لام أي استعداد للتخلي عن شارة القيادة بعدها حيث منح شكلا جديدا لدور القائد في الملعب فيما لم يعد بالاك للعب مع المانشافت بعد ذلك.

وقال لام ذات مرة: "كان أمرا سعيدا بالنسبة لي دائما أن أساهم في قيادة زملائي لتطبيق أسلوب لعب الفريق".

ورغم كل النجاح، الذي حققه لام في الماضي، ما زال اللاعب قادرا على جذب الأضواء والاستحواذ على عناوين الأخبار في المراحل الأخيرة من مسيرته الكرية.

ولم يسجل لام أي هدف في 109 مباريات خاضها بدوري أبطال أوروبا حتى الآن.

وإذا واصل لام مسيرته مع بايرن وأحرز لقب البوندسليغا في الموسمين الحالي والمقبل، سيصبح أكثر لاعبي الفريق والبوندسليجا فوزا بلقب البطولة على مدار التاريخ برصيد تسعة ألقاب.

ولكن هذا سيعتمد على قراره بشأن الاستمرار في الملاعب للموسم المقبل من عدمه.

ويعتزم لام الاعتزال بانتهاء عقده مع الفريق في نهاية الموسم المقبل ولكنه لم يستبعد الاعتزال بنهاية الموسم الحالي حيث أصبح مرشحا بقوة لشغل منصب مدير الكرة وهو المنصب الشاغر في بايرن حاليا.