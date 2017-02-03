"كاس" تؤيد منع تشونبوك من المشاركة في أبطال آسيا

رفضت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الجمعة، طعن نادي تشونبوك الكوري الجنوبي، ورفضت السماح له بالمنافسة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم في 2017 بسبب ضلوعه في فضيحة رشوة في بلاده في 2013.



وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في الشهر الماضي أن أجهزته الرقابية والتنظيمية قررت منع النادي الكوري الجنوبي من الدفاع عن لقب دوري الأبطال في الموسم الحالي.



وقالت المحكمة في بيان: "في هذه المرحلة يستمر تطبيق القرار الذي تم الطعن عليه ويظل النادي الكوري الجنوبي محروما من المشاركة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم في موسم 2017".