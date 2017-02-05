أشبيلية يخسر نقطتين أمام فياريال.. ويتراجع إلى المركز الثالث

المصدر: مدريد - د ب أ

تراجع أشبيلية خطوة جديدة عن مزاحمة برشلونة في المركز الثاني بالدوري الأسباني لكرة القدم وسقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه فياريال يوم الأحد في المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة.

ورفع أشبيلية رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف برشلونة بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي وارتفع رصيد فياريال إلى 35 نقطة في المركز الخامس.

وشهدت المباراة سيطرة واضحة من أشبيلية على مجريات اللعب ولكنه اصطدم بحارس فياريال المتألق سيرخيو أسينخو الذي تصدى لضربة جزاء سددها الفرنسي سمير نصري في الدقيقة 49 .

وقدم الفريقان مباراة قوية على مدار الشوطين مع تفوق أشبيلية هجوميا فيما اتسم أداء فياريال بالتنظيم والسرعة مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة التي شكلت بعض الخطورة على مرمى أشبيلية.

وكانت أول فرصة خطيرة في اللقاء من نصيب فياريال ولكن المهاجم أدريان لوبيز ألفاريز أهدر الفرصة، ورد أشبيلية بضربة رأس من وسام بن يدر تصدى لها أسينخو.

وفي مطلع الشوط الثاني احتسب الحكم ضربة جزاء لأشبيلية وسددها نصري لكن أسينخو تصدى لها ببراعة.

وبعدها مباشرة أهدر أدريان فرصة أخرى لفياريال فيما كثف أشبيلية ضغطه الهجومي بعدها لكنه فشل في هز الشباك لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.