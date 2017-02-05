جيسوس يتقلد دور البطولة مجدداً ويقود سيتي إلى الفوز

قاد غابرييل جيسوس فريق مانشستر سيتي لفوز مثير على حساب ضيفه سوانزي سيتي 2 -1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري.

وتقدم غابرييل جيسوس لمانشستر سيتي في الدقيقة 11 ثم تعادل جيلفي سيجوردسون لسوانزي سيتي في الدقيقة 81 ،قبل أن يعود جيسوس ويسجل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد سوانزي سيتي عند 21 نقطة في المركز السابع عشر.

يشار إلى أن هذا الفوز هو الخامس عشر لمانشستر سيتي، مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة عشر لسوانزي هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاث.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بضغط هجومي مكثف بحثا عن احراز هدف مبكر يربك به حسابات سوانزي سيتي، الذي تراجع لوسط ملعبه وفرض سياجا دفاعيا أمام مرماه لامتصاص حماس لاعبي مانشستر سيتي.

واعتمد مانشستر سيتي في العشر دقائق الأولى على لعب الكرات العرضية من الجانبين في محاولة لاختراق دفاع سوانزي، لكنه فشل في تشكيل الخطورة المطلوبة على المرمى ، في ظل التأمين الدفاعي الجيد الذي اعتمد عليه فريق سوانزي، والذي فشل في شن أي هجمات خطيرة في تلك الفترة.

وفي الدقيقة 11 توغل ديفيد سيلفا من الناحية اليسرى، وراوغ مدافعي سوانزي ، قبل أن يمرر كرة عرضية حاول مدافعو سوانزي ابعادها لتتهيأ أمام غابرييل جيسوس، الذي سددها من داخل منطقة الست ياردات إلى داخل المرمى.

لم يهدأ لاعبو مانشستر سيتي بعد احرازهم هدف التقدم، واستمرت محاولاتهم الهجومية في محاولة لتعزيز تقدمهم، في نفس الوقت لم تظهر ردة فعل قوية للاعبي سوانزي الذين فشلوا تشكيل أي خطورة على المرمى.

وأنقذ لوكاس فابيانسكي، حارس مرمى سوانزي، فريقه من هدف مؤكد في الدقيقة 22 ،عندما سدد يايا توريه الكرة من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء حولها فابيانسكي بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لم تستغل.

وأهدر مانشستر سيتي فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 25 عندما استلم رحيم ستيرلينغ الكرة في الناحية اليمنى، ومرر كرة عرضية أرضية حاول جيسوس تسديدها من داخل منطقة الست ياردات ليتدخل أحد مدافعي سوانزي ويحول الكرة لركلة ركنية لم تستغل.

وفي الدقيقة 31 سدد كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، كرة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بقدم فرناندو ليورنتي وخرجت لركلة ركنية لم تستغل.

بعدها بدقيقة كاد يايا توريه ان يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي، عندما سدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء أمسكها فابيانسكي على مرتين.

واستمرت محاولات مانشستر سيتي الهجومية لإضافة هدف ثاني وكاد رحيم سيرلينغ أن يسجله في الدقيقة 43 ،عندما تم تمرير كرة خلف المدافعين ليستلمها ستيرلينج ويراوغ حارس المرمى فابيانسكي الذي خرج من مرماه، لكن الكرة طالت على ستيرلينج، الذي سقط على الأرض، ثم أبعدها المدافعون قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا ركلة حرة على ستيرلينج بسبب محاولاته خداع الحكم لحظة سقوطه.

ومرت الدقائق المتبقية دون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 1 - صفر.

مع بداية الشوط الثاني ،تخلى سوانزي سيتي عن حذره الدفاعي حيث بادل فريق مانشستر سيتي الهجمات بحثا عن تعديل النتيجة.

وأنقذ ويلي كاباييرو، حارس مانشستر سيتي، فريقه من هدف محقق في الدقيقة 48 ،عندما تصدى لتسديدة قوية من غيلفي سيجوردسون من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء.

ورد مانشستر سيتي في الدقيقة 51 حيث كاد ليروي ساني أن يخادع الحارس فابيانسكي ،عندما انطلق بالكرة من الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية أرضية، لكن كرته اصطدمت بأسفل القائم الأيمن للحارس وخرجت لركلة مرمى.

وأصبح اللعب سجالا بين الفريقين بعد تلك الهجمة، ولكن دون وجود خطورة تذكر على المرميين لاسيما وأن مدافعي الفريقين تفوقوا على المهاجمين.

وكاد مانشستر سيتي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 72 ،عندما استلم ديفيد سيلفا كرة بينية داخل منطقة جزاء سوانزي ،وسدد كرة قوية لكن ألفي ماوسون تدخل وحول الكرة لركلة ركنية لحظة تسديدها.

وانحصر اللعب في وسط الملعب بعد تلك الهجمة حتى جاءت الدقيقة 81 والتي شهدت تسجيل سوانزي لهدف التعادل عن طريق جيلفي سيجوردسون الذي سدد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت مرمى كاباييرو.

كثف مانشستر سيتي من هجماته في محاولة لاستعاد التقدم مرة أخرى، وتوالت هجماته على مرمى سوانزي حتى جاءت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع والتي شهدت احراز غابرييل جيسوس الهدف الثاني له ولمانشستر سيتي، عندما لعب ديفيد سيلفا كرة عرضية قابلها جيسوس بضربة رأس تصدى لها فابيانسكي لترتد لجيسوس الذي وضعها بسهولة إلى داخل المرمى، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية المباراة.