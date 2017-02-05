سامبدوريا يهزم ميلان ويبقيه في المركز الثامن

اقتنص فريق سامبدوريا فوزا صعبا من ملعب مضيفه ميلان 1- صفر يوم الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين سامبدوريا بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه لويس مورييل الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 70.

ورفع سامبدوريا رصيده إلى 30 نقطة ليتقدم إلى المركز العاشر وتجمد رصيد ميلان عند 37 نقطة في المركز الثامن.

وحقق سامبدوريا فوزه الثاني على التوالي بعد أن تغلب على روما في الجولة الماضية 3-2 بينما خسر ميلان للمرة الثالثة على التوالي بعد هزيمته أمام نابولي واودينيزي بنتيجة واحدة 2-1 في الجولتين الماضيتين.

وسيطر ميلان على مجريات اللعب في أغلب فترات المباراة واتيحت له العديد من الفرص المحققة للتسجيل لكن الفريق لم ينجح في استغلالها ليقتنص سامبدوريا الفوز في النهاية ويحصد ثلاث نقاط غالية.