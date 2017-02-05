مونتيلا: ميلان يسير على الطريق الصحيح

قال فينشنزو مونتيلا مدرب ميلان إن فريقه ما زال في الطريق الصحيح رغم تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم وهذه المرة على ملعبه أمام سامبدوريا يوم الأحد.



وأطلقت الجماهير باستاد سان سيرو صيحات استهجان ضد لاعبي ميلان أثناء الخروج من الملعب عقب الخسارة 1-صفر التي تركت الفريق في المركز الثامن ويعاني مجددا من أجل اللعب في أوروبا الموسم المقبل.



وقال مونتيلا للصحفيين: هل نحن في أزمة؟ فقط على صعيد النتائج لكن ليس في الطريقة التي نؤدي بها، بل رأيت فريقا يقدم مباراة جيدة للغاية. لم نكن محظوظين على الاطلاق ويمكننا بالتأكيد أن نصبح أفضل قليلا في الثلث الأخير من الملعب. لكن لا يمكنني لوم اللاعبين لأننا صنعنا العديد من الفرص.



وتأثر مونتيلا بسلسلة من الإصابات تركته في مباراة الأحد بدون لاعب الوسط المهم جياكومو بونافنتورا وأجبرته على إشراك لاعب الوسط يوراي كوتسكا في مركز الظهير الأيمن واليسيو رومانيولي كظهير أيسر بدلا مركزه كلاعب وسط مدافع.



وابتلي بطل أوروبا سبع مرات بصفقات انتقال غير ناجحة وتغييرات كثيرة في المدربين خلال المواسم القليلة الماضية وفشل في إنهاء الموسم ضمن المراكز الستة الأولى منذ 2013.



وورث مونتيلا تشكيلة تضم مزيجا من لاعبين شبان وآخرين لعبوا للعديد من الأندية عندما تولى المسؤولية قبل بداية الموسم لكن سرعان ما صنع منهم مجموعة فعالة.



وبعد التقدم للمركز الثاني في أكتوبر الماضي والفوز على يوفنتوس بدا وكأنه في طريقه لوضع حد لسلسلة طويلة من المراكز المتوسطة في الدوري أبعدته عن المشاركة الاوروبية في اخر ثلاثة مواسم.



وتخشى جماهير ميلان تكرار ذلك مرة أخرى إلا أن مونتيلا لا يتفق مع ذلك.



وقال: يجب أن نستمر لأننا نسير في الاتجاه الصحيح. نحتاج لأن نتحدث قليلا ونعمل أكثر بما في ذلك أنا. الفريق تطور مقارنة بالنصف الأول من المسابقة رغم أننا لا نفوز بأي نقاط حالياً، لكني أعتقد أن سيطرتنا على المباريات واضحة حتى أمام منافسين أقوياء، ويجب أن نواصل الثقة في أنفسنا ومبادئنا في كرة القدم. أعتقد أن هذه مجرد كبوة والأوقات الجيدة قادمة.