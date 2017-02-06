النيابة توصي بحبس لاعب أتليتكو مدريد وصديقته

المصدر: مدريد - د ب أ

أوصت النيابة العامة في أسبانيا يوم الاثنين بحبس لوكاس هيرنانديز مدافع فريق أتلتيكو مدريد الأسباني لمدة سبعة أشهر وحبس صديقته إميليا يورينتي ستة أشهر بعد دخولهما في شجار معا.

كما أوصت النيابة بحرمان هيرنانديز من حمل سلاح شخصي لمدة عامين وعدم اقترابهما من بعضهما البعض بمسافة 500 متر.

وحاول هيرنانديز وإميليا أن يتواصلان لتسوية خارج قاعة المحكمة لكن يبدو أنهما لم يتفقان.

واعتقلت الشرطة المدافع الفرنسي هيرنانديز البالغ من العمر 20 عاما يوم الجمعة الماضي بمنزله في لاس روزاس بعد ورود بلاغ للشرطة من إميليا بتعرضها لاعتداء من جانب اللاعب.

وذكرت صحيفة "إل باييس" الأسبانية يوم الجمعة أن إميليا نقلت إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، لكن وجهت لها هي الأخرى تهمة الاعتداء.

ويعد هيرنانديز الذي شارك للمرة الأولى مع أتلتيكو في 2014 واحدا من أهم العناصر الشابة بأتلتيكو وشارك مع الفريق في ست مباريات بالدوري هذا الموسم.