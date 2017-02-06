ريال مدريد يخوض مؤجلته أمام فالنسيا أواخر فبراير

قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم يوم الإثنين إن مباراة ريال مدريد المؤجلة أمام مضيفه فالنسيا ستقام في 22 فبراير الجاري.



وكان من المقرر في بادئ الأمر أن تقام هذه المواجهة ضمن الجولة 16 على ملعب ميستايا في ديسمبر الماضي لكنها نقلت الى موعد لاحق نظرا لانشغال ريال مدريد بالمشاركة في كأس العالم للاندية التي فاز بها العملاق الاسباني.



وستضيف الرحلة الى بلنسية المزيد لجدول مباريات ريال مدريد المزدحم حيث سيلعب متصدر الدوري الاسباني ثماني مباريات في غضون 25 يوما من بينها مواجهتا دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا أمام نابولي.



ويتصدر فريق المدرب زين الدين زيدان الدوري بفارق نقطة واحدة عن برشلونة حامل اللقب لكنه لعب مباراتين أقل.



وتأجلت مباراة ريال مدريد أمام مضيفه سيلتا فيغو والتي كانت مقررة مساء الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية التي تسببت في تحطم جزء من سقف استاد بالايدوس بسبب عاصفة.



ولم يتم الاعلان عن موعد جديد للمباراة.