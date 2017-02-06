ميسي وبيكيه يعيدان فابريغاس إلى برشلونة

عاد الإسباني سيسك فابريغاس لاعب تشيلسي الإنجليزي إلى برشلونة في إجازة قصيرة ليقضي بعض الوقت مع زميليه السابقين جيرارد بيكيه وليونيل ميسي قبل يوم من مواجهة الفريق الكاتالوني مع أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ونشر النجم الأرجنتيني الذي أحرز هدفاً مذهلاً في مرمى أتليتك بلباو صورة على حسابه الشخصي في "انستغرام" صورته رفقة فابريغاس وبيكيه وبيب كوستا مدربهما السابق في أكاديمية لاماسيا الشهيرة وكتب "وجبة مع الأصدقاء".

وكان فابريغاس قد خاض الديربي اللندني أمام أرسنال ناديه السابق، وسجل الهدف الثالث إلا أنه رفض الاحتفال احتراماً للفريق الذي قضى فيه فترة طويلة وتحديداً بين عامي 2005-2011.

ولعب فابريغاس إلى جانب ميسي وبيكيه في أكاديمية لاماسيا قبل رحيله إلى أرسنال، وعاد في 2011 إلى برشلونة ليلعب إلى جانبهما في صفوف الفريق الأول، وحقق مع الفريق بطولة الدوري وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني "مرتين" وكأس السوبر الأوروبي وكأس أندية العالم.