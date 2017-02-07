بايرن يحاول خطف كاراسكو لتعويض رحيل كوستا

يبحث بايرن ميونخ الألماني عن التعاقد مع يانيك كاراسكو لاعب أتليتكو مدريد الإسباني، ليكون بديلاً عن البرازيلي دوغلاس كوستا الذي أكد بأنه يدرس بعض العروض التي تأتيه من إيطاليا وأسبانيا.

وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للنادي البافاري، بدأ يفكر مع جهازه الفني في بديل للنجم البرازيلي وأن البلجيكي يانيك كاراسكو، نجم أتلتيكو مدريد هو أقرب المرشحين بالنسبة للمدرب المخضرم للانضمام للنادي الألماني، تعويضا لغياب كوستا المحتمل.

وقالت الصحيفة أن بايرن ميونخ ليس النادي الوحيد المهتم بالحصول على خدمات كاراسكو، حيث يسعى ناديا باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي إلى ضم اللاعب لتدعيم صفوفهما وخاصة أن دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد لا يعتمد عليه بشكل كبير.

وعلى الجانب الآخر، يحاول أتلتيكو مدريد الاحتفاظ باللاعب البلجيكي وقطع طريق الرحيل عليه، وبناء عليه قام النادي الأسباني برفع راتب اللاعب وقيمة الشرط الجزائي المدرج في تعاقده الجديد.

ورغم ذلك قد يقرر كاراسكو الرحيل عن "فيسينتي كالديرون" معقل أتلتيكو مدريد إذا ما استمر سيميوني في تجاهله.