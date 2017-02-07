تيم كاهيل يعتذر عن تصرفاته في ديربي ملبورن

اعتذر تيم كاهيل مهاجم ملبورن سيتي على انفعاله في قمة الدوري الاسترالي لكرة القدم ضد ملبورن فيكتوري يوم السبت وهو ما تسبب في طرده بينما كان يستعد للمشاركة كبديل.



وحصل مهاجم أستراليا البالغ عمره 37 عاما على البطاقة الحمراء بسبب اعتراضه على هدف متأخر سجله ماني موسكات بالخطأ في مرماه ليمنح فيكتوري الفوز 2-1 على سيتي.



وعوقب كاهيل لاحقا بالإيقاف لمباراة واحدة وسيغيب عن مواجهة برزبين رور في 11 فبراير.



وكتب كاهيل في حسابه على انستغرام: أعتذر بشدة للحكم كريس بيث على رد فعلي. سلوكي تسبب أيضا في ايذاء المباراة كما أعتذر لزملائي وملبورن فيكتوري وكل الجماهير في الاستاد والتي كانت تشاهد المباراة في المنزل.



كما اعتذر دين بوزانيس حارس ملبورن سيتي على سلوكه في المباراة بعدما وصف بيسارت بريشا لاعب فيكتوري بأنه "غجري" بعدما سخر منه المهاجم الألباني عقب تسجيل الهدف.



وسيمثل بوزانيس أمام لجنة تحقيق تابعة لرابطة الدوري الأسترالي يوم الأربعاء.