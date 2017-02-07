رئيس بيسكارا.. أضرموا النار في سيارته ففكر بالاستقالة

يدرس دانييلي سيباستياني الاستقالة من رئاسة نادي بيسكارا الإيطالي لكرة القدم لاعتقاده بإضرام الحريق العمد في سيارتيه حسبما أفادت تقارير صحفية يوم الثلاثاء.

وتجري الشرطة في البلدة الساحلية تحقيقاتها في اشتعال النيران في سيارتي سيباستياني مساء الإثنين والذي أسفر عن تدمير السيارتين تماما خلال تواجدهما في مقر إقامة سيباستياني ، حسبما أكدت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وأوضح سيباستياني ، في تصريحات له يوم الأحد ، أنه سيستقيل في نهاية الموسم الحالي بعد الهتافات العدائية من الجماهير والتي تعرض لها بعد الهزيمة 2 -6 أمام لاتسيو.

وبدأ سيباستياني رئاسته للنادي في 2011 وقاد النادي للصعود إلى دوري الدرجة الأولى بإيطاليا في 2012 لكنه هبط إلى دوري الدرجة الثانية في 2013 قبل أن يعود للدرجة الأولى في 2016 .

ويتذيل بيسكارا جدول الدوري الإيطالي خاليا برصيد تسع نقاط فحسب من 23 مباراة خاضها حتى الآن حيث اتسع الفارق الذي يفضله عن فرق منطقة الأمان في جدول المسابقة إلى 13 نقطة قبل آخر 15 مباراة في المسابقة هذا الموسم.