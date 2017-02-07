كاباييرو يكشف حقيقة الضغينة بينه وبين كلاوديو برافو

شدد ويلي كاباييرو على عدم وجود ضغينة مع كلاوديو برافو بعدما حل مكان التشيلي في التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبعد هفوات كبيرة وشكوك حول قدرته على تحمل الضغط فقد برافو مكانه بالتشكيلة الأساسية لصالح كاباييرو مؤخراً، بعدما أخفق في تقديم أداء مقنع في أول مواسمه مع سيتي.

وأبلغ كاباييرو - الذي لعب أساسيا للمباراة الثالثة على التوالي في الفوز بملعبه 2-1 على سوانزي سيتي - وسائل إعلام بريطانية: لم يكن أسبوعا سهلاً بالنسبة له لكنه يتصرف بصورة رائعة، إنه يدعمني ويعمل بجد ويتمتع بروح تنافسيه.. لذا فإنه يبلي بلاء حسنا.

وأضاف: كلاوديو حارس رائع ويجب أن نحترمه لأنه ربما الحارس الأكثر فوزا بالألقاب في بلاده في آخر عامين.

وقال كاباييرو إنه يستمتع بكونه الخيار الأول لسيتي بغض النظر عن مدى استمرار الوضع الحالي.

وأضاف: كنت دائما ما أنتظر مباريات الكأس، ولكنني الآن مستعد لكل مباراة. المدرب غوارديولا اتخذ القرار وأحاول الاستمتاع بكل يوم.

وتابع: قبلت هذا القرار وأحببته على الفور وأحاول بذل قصارى جهدي خلال المباريات. سأحرص على العمل بجد خلال الأسبوع الجاري.. ولكنه سيتخذ القرارات بما فيه صالح الفريق.

ويلعب سيتي - ثالث الترتيب بالدوري بفارق عشر نقاط خلف تشيلسي المتصدر - في ضيافة بورنموث صاحب المركز 14 يوم الاثنين.