الإسبان يدعون شارابوفا للمشاركة في بطولة مدريد

أعلن منظمو بطولة مدريد المفتوحة للتنس يوم الأربعاء توجيه دعوة لماريا شارابوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا للمشاركة في منافساتها في مايو المقبل. وستكون هذه ثاني بطولة تخوضها بعد انتهاء فترة إيقافها لمدة 15 شهراً بسبب المنشطات.



وحصلت شارابوفا الفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى على بطاقة دعوة للبطولة التي تنطلق في الخامس من مايو المقبل.



وستعود اللاعبة الروسية للمنافسات في بطولة شتوتغارت في أبريل المقبل.



وقال مانولو سانتانا مدير البطولة: طلبت شارابوفا دعوة للمشاركة... انها واحدة من أفضل اللاعبات في اخر 15 عاما وسبق لها الفوز ببطولتنا.



وأضاف: في مدريد دائما ما تلعب بصورة جيدة وأنا على ثقة من أنها ستعود إلى الملاعب بحافز كبير ورغبة في تقديم أداء جيد.



وبعد سقوطها في اختبار منشطات بسبب مادة ميلدونيوم في بطولة أستراليا المفتوحة 2016 قرر الاتحاد الدولي للتنس ايقاف اللاعبة الروسية لمدة عامين.



وقلصت محكمة التحكيم الرياضية في أكتوبر الماضي فترة الإيقاف إلى 15 شهراً ما يسمح لها بالعودة إلى المنافسات في 26 أبريل المقبل.