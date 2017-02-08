ماسكيرانو يزيد مشاكل مدربه إنريكي

تلقى فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم ضربة موجعة بعدما كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها مدافعه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو يوم الأربعاء عن تعرضه لإصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، حسبما أفادت تقارير صحفية أسبانية.

وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية أن ماسكيرانو أصيب خلال مباراة فريقه مع ضيفه أتلتيكو مدريد في إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا يوم الثلاثاء إثر كرة مشتركة مع فيليبي لويز لاعبي أتلتيكو.

وأشارت الصحيفة المقربة من الفريق الكتالوني، إلى أن مشاركة ماسكيرانو مع برشلونة في مواجهته المرتقبة أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء باتت مستحيلة.

ولن يكون بمقدور لويس إنريكي مدرب برشلونة الدفع بماسكيرانو في مباراتي الفريق أمام ديبورتيفو ألافيس وليغانيس في بطولة الدوري الأسباني يومي 11 و19 فبراير الجاري، كما تحوم الشكوك بقوة حول مشاركته أمام أتلتيكو مدريد يوم 26 من الشهر نفسه على ملعب (فيسنتي كالديرون) معقل فريق العاصمة الإسبانية