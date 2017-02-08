ميختاريان: لو أردت المال لذهبت إلى روسيا

استنكر لاعب الوسط الأرميني الدولي هنريك ميختاريان ما تردد بأن انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بسبب المقابل المالي.

وقال ميختاريان الذي انتقل من بوروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر يونايتد في يوليو الماضي ، : لا يمكنني تفهم هذا. إنه أمر خاطئ. إذا كان المال هو هدفي كنت سأغير وجهتي (في 2013) لأنتقل من شاختار دونيتسك إلى أنجي الروسي بدلا من الانتقال لدورتموند.

وأوضح ميختاريان ، في تصريحات نشرتها صحيفة شبورت بيلد الألمانية يوم الأربعاء ، : لا أريد إهدار الفرص. المسيرة الكروية قصيرة... كان ذلك هو الوقت المناسب للبحث عن تحد جديد.

وخاض ميختاريان 21 مباراة رسمية مع مانشستر يونايتد في الموسم الحالي وسجل خلالها خمسة أهداف