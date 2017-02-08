يواخيم لوف يطالب بمعاقبة جماهير دورتموند

طالب يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم بتوقيع عقوبات صارمة على أنصار نادي بروسيا دورتموند أولتراس، على خلفية اعتدائهم على جماهير نادي ليبزيغ مطلع الأسبوع الجاري.

وقال لوف: يجب طرد هؤلاء الأشخاص من بيننا وتوقيع عقوبة صارمة عليهم.

وأضاف المدرب الألماني، الذي انتقد أيضا مسؤولي نادي دورتموند، الذين اطلقوا رسالات عدائية ضد نادي ليبزيغ: يجب أن تكون هناك عقوبات قاسية.

وتابع: يجب أن نلتزم بالحيطة والحذر قبل المباريات وأن ننظر بعين الاعتبار للعبة التصريحات، لن أذكر أسماء، ولكن وصف نادي معين بأنه نادي المعلبات لا يساهم في تهدئة الأوضاع ولكن يفعل العكس تماما.

ويعتبر هانز يواخيم فاتزكه، رئيس نادي بروسيا دورتموند، أحد أبرز المعارضين لوجود ليبزيغ في الدوري الألماني بوندسليجا.

وقال فاتزكه في وقت سابق: هنا تلعب كرة القدم من أجل الدعاية لمعلبات المشروبات.

يذكر أن نادي ليبزيغ تعود ملكيته إلى شركة ريد بول الشهيرة لمشروبات الطاقة.

وطبقا لرواية شرطة مدينة دورتموند، قام بعض من جماهير نادي بروسيا دروتموند مساء السبت بالاعتداء بشكل مبالغ فيه على أنصار ليبزيغ، الذين كان من بنيهم نساء وأطفال، وذلك في مباراة جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المحلي.