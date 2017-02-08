يوفنتوس يواصل التحليق في صدارة الدوري الإيطالي

واصل يوفنتوس التحليق بعيدا في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه السهل 2 - صفر على مضيفه كروتوني في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشر للمسابقة يوم الأربعاء.

وأحكم يوفنتوس الساعي للاحتفاظ باللقب للموسم السادس على التوالي قبضته على الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 57 نقطة ليواصل التغريد منفردا بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه روما بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي، والثامن خلال مبارياته التسع الأخيرة في المسابقة.

في المقابل، تجمد رصيد كروتوني عند 13 نقطة، ليظل قابعا في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) ويتأزم موقفه بشدة في صراعه للهروب من شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية، بعدما تكبد خسارته السادسة عشر في البطولة هذا الموسم.

ورغم السيطرة الميدانية ليوفنتوس على مجريات المباراة، إلا أنه عجز عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، بفضل التمركز الدفاعي الجيد للاعبي كروتوني.

وكثف الفريق يوفنتوس( الملقب بالسيدة العجوز) هجماته خلال الشوط الثاني، ليفتتح نجمه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش التسجيل في الدقيقة 60 إثر متابعته لضربة رأس من زميله الغاني كوادو أسامواه التي ارتدت من يد أليكس كورداز حارس مرمى كروتوني.

وأضاف المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيغوايين الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 74 بعدما تابع تمريرة بينية ماكرة من زميله توماس رينكون التي انفرد على إثرها بالمرمى، حيث راوغ كورداز، الذي خرج من مرماه لملاقاته، بمهارة فائقة، قبل أن يضع الكرة بكل هدوء في المرمى الخالي.

وكان بإمكان يوفنتوس إضافة المزيد من الأهداف لولا لجوء لاعبيه إلى الاستعراض في الكثير من الأحيان، بالإضافة لتصدي العارضة لتسديدة من لاعبيه البديل ميراليم بيانيتش في الدقائق الأخيرة.

يذكر أن المباراة كانت قد تأجلت بسبب مشاركة يوفنتوس في مباراة كأس السوبر الإيطالي أمام ميلان التي جرت بالعاصمة القطرية الدوحة في شهر ديسمبر الماضي وانتهت بخسارته بركلات الترجيح.