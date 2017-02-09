ألافيس يمدد تعاقده مع حارسه باتشيكو

أعلن ألافيس الأسباني أنه سيجدد تعاقده مع الحارس فيرناندو باتشيكو حتى عام 2020، باعتباره من أفضل الحراس الواعدين في مسابقة الدوري الأسباني "لا ليغا".

ورغم ذلك قد يعود باتشيكو لصفوف ريال مدريد النادي الذي بدأ فيه مسيرته مع كرة القدم حيث يحتفظ النادي العاصمي بشرط في تعاقد اللاعب مع ألافيس يمكنه من إعادته مقابل 4 ملايين يورو.

ويتعين على النادي الملكي اتخاذ قرار في هذا الشأن قبل الصيف المقبل موعد إنقضاء مدة الشرط المذكور. وانضم باتشيكو لصفوف ألافيس في 2015، عندما أدرج ريال مدريد بندا في تعاقده مع ناديه الجديد، يقضي بأحقية الأخير في إعادة اللاعب لصفوفه، بعد نهاية الموسم الثاني له مع ألافيس.