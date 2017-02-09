رئيس الاتحاد الإنجليزي يهدد بالاستقالة

قال غريغ كلارك رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إنه سيستقيل من منصبه إذا لم تدعم الحكومة مقترحاته لإصلاح الاتحاد الذي يتعرض لانتقادات وذلك قبل مداولات برلمانية يوم الخميس.



وستناقش لجنة الثقافة والإعلام‭ ‬والرياضة اقتراعا بحجب الثقة عن مسؤولي الاتحاد الذي حصل في أكتوبر الماضي على مهلة ستة أشهر لاجراء تغييرات على نظام إدارته.



وفي خطاب مفتوح نشر عبر موقع الاتحاد الانجليزي - وهو أقدم اتحاد في اللعبة - أقر كلارك الذي تولى المنصب قبل خمسة أشهر بأن الاتحاد يحتاج الى أن يكون أكثر تنوعا. ولكنه رفض الانتقادات بأن الاتحاد "يقف مكتوف الأيدي" بدلا من اجراء تغييرات.



وقال : أعد الاتحاد الإنجليزي مجموعة مقترحات لتحسين إدارتنا سيتم التصديق عليها وبعدها سيتم ارسالها لوزارة الرياضة للحصول على موافقتها.



وتريد تريسي كراوتش وزيرة الرياضة أن يكون الاتحاد أكثر شفافية وتنوعا. وفي الوقت الحالي يوجد امرأة وحيدة ضمن مجلس إدارته المؤلف من 12 عضوا بينما واجه مجلسه المؤلف من 120 عضوا اتهامات بأنه يتخلف عن مواكبة العصر ويعارض التغيير.



وقال كلارك في خطابه: التغيير لن يكون سهلا.. ولكنني واثق من أنه سيحدث... وسيكون جوهريا.