فينغر يرفض الاستسلام ويؤكد مواصلة البحث عن اللقب الغائب

رفض أرسين فينغر مدرب أرسنال رفع راية الاستسلام في الصراع على لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم رغم اتساع الفارق مع المتصدر تشيلسي إلى 12 نقطة بعد هزيمته 3-1 أمام منافسه اللندني في الجولة الماضية.



وسيلتقي أرسنال - صاحب المركز الرابع والذي خسر مرتين متتاليتين أمام واتفورد وتشيلسي - مع هال سيتي المتعثر يوم السبت.



وقال فينغر في مؤتمر صحفي يوم الخميس: لم ينته الأمر بعد. لن نتصرف هكذا وحتى إذا اعتقدتم (الصحفيون) ذلك فلن أكون مثلكم.



وأضاف: لازلنا جميعا في سباق المنافسة وسيشتد الصراع على كل مركز وهذه طبيعة الدوري الممتاز دائما.. وربما زادت هذا الموسم.



وتوج أرسنال باللقب لآخر مرة في 2003-2004 بينما حل وصيفا لليستر سيتي في الموسم الماضي.



وعبر قطاع من مشجعي أرسنال عن استيائهم من فينغر بعد الهزيمة أمام تشيلسي لكن المدرب طالب بالتكاتف لمواصلة التحدي.



وتابع: جمهورنا متماسك ولديه سقف طموح مرتفع مثلي.. كل الأندية تملك طموحات كبيرة ونحن في المنافسة ويجب أن نتحد وإلا سنفقد الفرصة.



وسينتظر المدرب الرسمي حتى يوم الجمعة لتقييم حالة المدافع هيكتور بليرين الذي أصيب أمام تشيلسي.