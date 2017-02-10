أستراليا تستضيف البرازيل والأرجنتين على ملعب كريكت

المصدر: ملبورن - د ب أ

كشف جون إرين وزير الرياضة بولاية فيكتوريا الأسترالية يوم الجمعة أن ملبورن ستحتضن مباراة ودية بين المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني لكرة القدم في يونيو المقبل.

وقال إرين: هذا سيحدث. ليس هناك حدث في كرة القدم أهم من مباراة المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني واللقاء بينهما سيقام في ملبورن.

وأضاف: البلدان يمثلان عملاقي اللعبة على مستوى العالم والمباراة لن تحظى فقط بالمتابعة في ملبورن وإنما سيجرى متابعتها في جميع أنحاء العالم.

وقال إرين إنه يتوقع أن تشهد المباراة المقررة في التاسع من يونيو ، اكتمال العدد في مدرجات استاد كريكت غراوند بملبورن والذي يسع 100 ألف مشجع.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني بطل العالم مرتين تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) لمنتخبات كرة القدم ويليه المنتخب البرازيلي بطل العالم خمس مرات في المركز الثاني.

ويرجح أن يقود ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني وسيخوض المباراة إلى جانب نجوم بارزين آخرين مثل سيرجيو أغويرو وغونزالو هيغوايين وأنخيل دي ماريا ، بينما يتصدر زميله ببرشلونة الإسباني نيمار كتيبة نجوم المنتخب البرازيلي الذي يضم فيليبي كوتينيو وديفيد لويز وأوسكار وداني ألفيس.

وكانت آخر مباراة جمعت بين المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني في نوفمبر الماضي وانتهت بفوز البرازيل 3 - صفر وقد شارك فيها ميسي ونيمار وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم 2018 .

وقال إدغاردو بوزا المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني في بيان: المنافسة بين الأرجنتين والبرازيل عمرها 100 عام. دائما ما تشكل مباراة الفريقين مواجهة من نوع خاص.

وأضاف: نتطلع إلى المواجهة المقررة في ملبورن ، الأولوية بالنسبة لنا هي الاستعداد قبل المباريات المهمة التي نخوضها هذا العام في تصفيات المونديال.