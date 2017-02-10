أنشيلوتي: اللاعب المحترف سيسبب لي مشكلة

أعرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، عن أسفه لقرار فيليب لام بالاعتزال بنهاية الموسم الجاري، متوقعاً بأن ينهي قائد الفريق مسيرته بأفضل طريقة ممكنة.

وقال أنشيولتي: لست سعيدا بهذا القرار، ولكنه قراره ويجب علينا أن احترامه. إنه لاعب محترف وسيظل هكذا حتى النهاية. كاشفاً بأنه حاول ثني لام عن قراره لكنه فشل في ذلك.

وأعلن فيليب لام (33 عاماً) والذي خاض مباراته رقم 500 مع بايرن، أنه لن يكمل عقده الممتد حتى 2018 وأنه سيعتزل في الصيف.

وقال: تحدثت معه وقلت له إنه ينبغي أن يستمر. ولكنه يريد أن يقوم بعمله بنسبة مائة بالمئة، وليس بنسبة 90 بالمئة.

وأكد أنشيلوتي أنه سيكون من الصعب إيجاد البديل المناسب للام كظهير أيمن، ولكنه قال: إنها مشكلة الموسم المقبل.

ويمكن للام أن يكمل ثلاثيته الثالثة في مسيرته الكروية، خاصة أن البايرن يتصدر ترتيب الجدول بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه، لايبزغ، كما وصل الفريق الى دور الثمانية بكأس ألمانيا وتأهل الفريق لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا حيث يواجه أرسنال الأسبوع المقبل.