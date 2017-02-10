الاتحاد الألماني يغلق مدرج دورتموند الشهير

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن نادي بوروسيا دورتموند يواجه عقوبة تقضي بإغلاق المدرج الجنوبي الشهير باسم "الحائط الأصفر" بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق الأخيرة أمام لايبزغ وغيرها.

وكشف الاتحاد أن لجنة الانضباط طلبت فرض العقوبة إلى جانب تغريم النادي 100 ألف يورو (107 ألاف دولار) بعد أن رفعت جماهيره لافتات تحمل عبارات مسيئة للايبزغ ، وألقت الأكواب البلاستيكية على أرضية الملعب إلى جانب إثارة غضب لاعبي لايبزغ بتوجيه أشعة الليزر إليهم.

وذكر بيان أن لجنة الانضباط أخذت في الاعتبار أيضا أن دورتموند أساء التصرف بطرق مختلفة في ثلاث مباريات أخرى خلال هذا الموسم إلى جانب عقوبة موقوفة التنفيذ بإغلاق جزء من مدرجاته كانت قد فرضت عليه في يوليو 2016 .

وقال أنتون ناشراينر رئيس لجنة الانضباط: هذا السلوك من التشويه والإساءة إزاء الأفراد والأندية من خلال لافتات وهتافات مسيئة لا يمكن قبوله ويجب أن يسفر عن عقوبات ، وأكد أن مثل هذه الأحداث تتطلب "تدخلا حاسما" من اتحاد الكرة.

ويسع المدرج الجنوبي باستاد دورتموند والمعروف باسم "الجدار الأصفر" 25 ألف مشجع وهو المكان المفضل للشغوفين من جماهير النادي.

وأوضح الاتحاد أن مهلة أتيحت أمام دورتموند حتى يوم الاثنين لإبداء تقبله للعقوبة، أو اعتراضه عليها وهو ما سيتطلب عقد جلسة استماع لدى المحكمة الرياضية بالاتحاد.

ولم تشمل التحقيقات اعتداء عدد من مشجعي دورتموند على جماهير لايبزغ خارج الاستاد قبل انطلاق المباراة حيث أنه ليس من اختصاصات الاتحاد الألماني ، وقد ذكرت الشرطة يوم الخميس أن اتهامات وجهت إلى 32 شخصا.