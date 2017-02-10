الويلزي بيل يقترب من العودة إلى ريال مدريد

أعرب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني عن أمله في تعافي مهاجمه الويلزي غاريث بيل من إصابة في الكاحل قبل خوض إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام نابولي في السابع من مارس المقبل.



وأصيب اللاعب البالغ عمره 27 عاما بتمزق في أوتار الكاحل في فوز ريال 2-1 على سبورتنغ لشبونة في دوري الأبطال في نوفمبر الماضي وخضع لجراحة في لندن.



وقال زيدان في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: يحدوني الأمل في عودته قبل ذلك الحين (السابع من مارس). وأضاف: إنه يعمل بصورة جيدة. انه متحمس وما يتبقى هو عودته للتدريبات الجماعية.. وهذا هو الأهم.



وسجل بيل سبعة أهداف وصنع ثلاثة في 16 مباراة بكافة المسابقات لصالح ريال قبل الاصابة.



ويواجه ريال - الذي يتصدر الدوري بفارق نقطة وحيدة أمام برشلونة وتتبقى له مباراتان - أوساسونا يوم السبت بعد أسبوعين من اخر مباراة خاضها فريق زيدان وانتهت بفوزه 3-صفر أمام ريال سوسيداد.



وتأجلت مباراته أمام سيلتا فيغو مطلع الأسبوع الجاري بعدما لحقت باستاد بالايدوس أضرار جراء سوء الأحوال الجوية.



وقال زيدان: دائما ما نريد اللعب لذا فإن 15 يوما دون خوض مباراة فترة طويلة. لا أعرف إذا كان هذا سيؤثر علينا. سنرى غدا. تدربنا على نحو جيد.. ونحن بحالة بدنية جيدة.