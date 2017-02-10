برشلونة يستعد للانتقام من صدمة الفريق المغمور

سيجري برشلونة محاكاة للمباراة النهائية لكأس ملك اسبانيا لكرة القدم عندما يحل ضيفا على ألافيس يوم السبت في مواجهة بدوري الدرجة الأولى لكنه يعاني من الإرهاق بعد خوض خمس مباريات في 13 يوما.



وسيلتقي ريال مدريد - المتصدر بفارق نقطة واحدة وله مباراتان مؤجلتان - مع أوساسونا بعدما قضى أسبوعين دون خوض أي لقاء.



ويمكن لفريق المدرب لويس انريكي أن يستمتع بكونه الفريق الوحيد القادر على التتويج بثلاثية بعدما عاش أسبوعين شاقين.



وأثبت برشلونة قدرته على تحقيق النتائج المطلوبة عندما تعادل 1-1 مع أتليتيكو مدريد يوم الثلاثاء في إياب قبل نهائي الكأس ليتفوق بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين ويصل للنهائي للمرة الرابعة على التوالي.

وقال لويس إنريكي للصحفيين بعد وصوله للنهائي الثامن مع برشلونة بجميع المسابقات منذ تولى تدريبه في 2014 : سيكون من الجيد أن نجد فريقا آخر في أوروبا خاض هذا الكم من المباريات المحتدة في يناير وفي وقت قصير مثلما لعبنا مباراة كل 72 ساعة.



وأضاف : هذا أمر رائع. نحن فريق منتصر ويملك لاعبين بطموحات كبيرة.



ويظل برشلونة في سباق التنافس على الدوري وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا بينما خرج ريال مدريد من دور الثمانية بالكأس أمام سيلتا فيغو.



وسيستعيد برشلونة جهود نيمار العائد من الإيقاف أمام ألافيس الفريق الذي هزم العملاق الكاتالوني 2-1 في استاد كامب نو في وقت سابق هذا الموسم.



ويطمح ألافيس - الذي أطاح بسيلتا فيجو ليصل إلى نهائي الكأس لأول مرة في تاريخه الممتد 96 عاما - لمفاجأة جديدة أمام برشلونة.



وعلى الأرجح لن يجد ريال تهديدا من أوساسونا فريق القاع والذي فاز مرة واحدة في 21 مباراة خاصة أن المتصدر استعاد ستة من لاعبيه منذ فوزه 3-صفر على ريال سوسيداد في 29 يناير الماضي.



وسيلعب اشبيلية ثالث الترتيب ضد لاس بالماس بينما يستضيف أتليتيكو صاحب المركز الرابع منافسه سيلتا.