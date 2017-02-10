كومان: إيفرتون يستطيع الإبقاء على لوكاكو

أكد رونالد كومان مدرب إيفرتون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن النادي يمكنه تحقيق طموح المهاجم روميلو لوكاكو بالإبقاء عليه ضمن صفوفه.



ويتردد ان تشيلسي الفريق السابق للوكاكو - الذي سجل أربعة أهداف في مرمى بورنموث يوم السبت الماضي ويتصدر هدافي الدوري برصيد 16 هدفا - يسعى لاستعادته رغم أن وكيل أعماله مينو رايولا قال إنه قريب من الموافقة على توقيع عقد جديد مع إيفرتون.



وقال كومان في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ميدلزبره خارج ملعبه يوم السبت: لم أتحدث للإدارة بشأن روميلو لكن لو قال وكيله إنه يفضل البقاء أو قريب من التوقيع على عقد جديد إذا فالأمر جيد لإيفرتون، عندما يرى اللاعبون أن مستقبلهم في النادي وأن الفريق يتطور ويصبح أكثر قوة فهذا يمثل إضافة ودفعة لهم للبقاء.



ووقع لوكاكو عقدا مع إيفرتون لمدة خمس سنوات في يوليو 2014 بعد انضمامه في صفقة قياسية مقابل 28 مليون جنيه استرليني (نحو 35 مليون دولار).



وأضاف المدرب الهولندي: كل شخص لديه طموحه الخاص وهذا طبيعي ونحن نود الاحتفاظ باللاعبين الجيدين. الآن هو متصدر هدافي الدوري ويقدم أداء رائعا وحاسما ومن الصعب إيجاد بديل له لذلك أتمنى بقاءه.



وقال كومان لصحيفة بلجيكية في نوفمبر الماضي إن لوكاكو قد يحتاج في نهاية المطاف للنظر لأبعد من إيفرتون لتحقيق طموحاته وربما قد ينتقل للعب لفريق مثل برشلونة.



وبات لوكاكو الموسم الماضي أول لاعب في إيفرتون منذ ديف هيكسون في 1954 يسجل في 8 مباريات متتالية.



وواصل اللاعب البالغ عمره 23 عاما مستواه المتألق هذا الموسم وسجل 16 هدفا في 24 مباراة بالدوري.