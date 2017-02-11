كلينسمان الصغير يتجاهل ألمانيا ويرتدي القميص الأميركي

المصدر: لوس أنجلس - د ب أ

أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم أن جوناثان كلينسمان نجل أسطورة كرة القدم الألمانية يورغين كلينسمان سيلعب الأسبوع المقبل مع المنتخب الأميركي تحت 20 عاما في الدورة الإقليمية المؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاما.

ويلعب كلينسمان الذي ولد لام أمريكية وعاش مع والديه في أميركا منذ أن كان يبلغ 13 عاما كرة القدم مع جامعة كاليفورنيا.

ويضم الفريق الأمريكي أيضا لاعبين هواة من الجامعات بجانب لاعبين محترفين يلعبون لاندية مكسيكية وإنجليزية وأسبانية وأمريكية.

وتنطلق بطولة الكونكاكاف تحت 20 عاما يوم 17 فبراير في كوستاريكا قبل منافسات كأس العالم تحت 20 عاما التي ستقام بكوريا الجنوبية يوم 20 مايو.

وكان يورغين كلينسمان، صاحب الأهداف العديدة خلال فترته في الملاعب مع أندية شتوتجارت وإنتر ميلان وموناكو وتوتنهام، قد أقيل من منصبه كمدير فني للمنتخب الأمريكي في نوفمبر الماضي لتراجع نتائج المنتخب بعد خمس سنوات قضاها معهم.

وخاض كلينسمان 108 مباريات دولية من بينها دور محوري في منتخب ألمانيا الغربية عندما فاز ببطولة العالم 1990 وبعد فترة من اعتزاله درب المنتخب الألماني الوطني وفريق بايرن ميونخ الألماني.