الألماني تراب: لن نختبئ أمام ثلاثي برشلونة

المصدر: باريس - د ب أ

يرى الألماني كيفين تراب، حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن فريقه يمتلك المقومات اللازمة للعب بندية أمام برشلونة وتحقيق المفاجأة، وذلك خلال مباراة الفريقين في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال تراب (26 عاماً) في تصريحات لمجلة "كيكر" الألمانية: الجميع يقول إننا نمتلك فرصا ضئيلة في دور الستة عشر، ولكن أرى الأمر من منظور مختلف تماما.

وأضاف: لقد فازوا بدوري الأبطال بضع مرات، ولديهم الثلاثي الهجومي ميسي ونيمار وسواريز، الذين يتصدرون عناوين الصحف، ولكنني أرى في كل يوم الإمكانيات، التي يمتلكها فريقنا، ليس علينا أن نختبئ من برشلونة.

ويستقبل باريس سان جيرمان النادي الكتالوني في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتابع تراب حديثه مع المجلة الألمانية، قائلا: أثق بأننا سنلعب دورا مهما في هذه النسخة من دوري الأبطال

ويتناوب الحارس الألماني في حراسة مرمى الفريق الفرنسي مع زميله الفونس أريولا، ولذلك لاتزال هوية الحارس الأساسي في مباراة برشلونة مجهولة.