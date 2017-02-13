المحكمة تغلق مدرج دورتموند وتغرمه 100 ألف يورو

قررت المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الاثنين غلق أحد مدرجات ملعب نادي بروسيا دورتموند في مباراته القادمة في الدوري الألماني "بوندسليجا" وتغريمه 100 ألف يورو (107 ألف دولار)، على خلفية الاعتداءات والإهانات التي ارتكبتها جماهيره في مباراته الأخيرة أمام ليبزيغ.

والعقوبة المذكورة كانت هي ما طالبت به لجنة الانضباط في الاتحاد الألماني لكرة القدم قبل ثلاثة أيام، بعدما قامت جماهير بروسيا دورتموند برفع العديد من اللافتات المهينة لنادي ليبزيغ وإلقاء أشياء داخل ملعب المباراة وإزعاج اللاعبين بـ "أقلام الليزر"، خلال مباراة الفريقين في الرابع من فبراير الجاري.

وقررت المحكمة الرياضية غلق المدرج الجنوبي لملعب بروسيا دورتموند، الذي يتسع لـ 25 ألف مشجع، كما يعد المكان المفضل لرابطة مشجعي الفريق الألماني "أولتراس".