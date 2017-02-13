برشلونة ينتظر استعادة ليلة سواريز الشهيرة

سيعتمد برشلونة على نجمه الأوروغوياني لويس سواريز عندما يحل ضيفا على باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أملا في أن يكرر المهاجم إنجازه السابق أمام الفريق نفسه.

وكان سواريز قد سجل ثنائية في شباك سان جيرمان قبل موسمين ساهمت في تأهل برشلونة بفوز كبير على حساب الفريق الفرنسي إلى الدور قبل النهائي من البطولة الأوروبية.

وواصل سواريز تألقه خلال تلك النسخة حيث سجل في شباك يوفنتوس الإيطالي في المباراة النهائية التي أقيمت بالعاصمة الألمانية برلين ، والتي انتهت بفوز برشلونة 3 - 1 ، ليتوج الفريق باللقب في أول موسم لسواريز بين صفوفه.

وتأتي مباراة الغد في الوقت الذي يقدم فيه سواريز مستويات تهديفية جيدة حيث سجل ثنائية للفريق في المباراة التي انتهت بالفوز على ديبورتيفو ألافيس 6 - صفر يوم السبت ضمن منافسات الدوري الأسباني ، ليرفع اللاعب الأوروغوياني رصيده إلى 18 هدفا في صدارة قائمة هدافي الدوري.

ورفع سواريز رصيده مع برشلونة هذا الموسم في كل المسابقات إلى 25 هدفا كما رفع إجمالي عدد أهدافه بقميص الفريق الكتالوني إلى 109 أهداف.

وعادل سواريز بذلك الرقم المسجل باسم لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة مع الفريق ليتقاسم معه المركز العاشر في قائمة أفضل الهدافين بتاريخ النادي.

وربما يصيب سواريز الفريق الفرنسي بالإحباط إذا نجح في افتتاح التسجيل في مباراة الثلاثاء حيث لم يسبق لبرشلونة الهزيمة في أي مباراة سجل بها سواريز. فقد سجل سواريز في 70 مباراة لبرشلونة ، وانتهت إما بالفوز أو التعادل.

وبعد عودته من الأجازة التي قضاها في بلاده ، سجل سواريز عشرة أهداف منذ بداية عام 2017 ، وقد لعب دورا بارزا في تخطي برشلونة لعقبة أتلتيكو مدريد والوصول إلى نهائي بطولة كاس ملك أسبانيا.

ومع ذلك ، يغيب سواريز عن نهائي بطولة الكاس المقرر في 27 مايو المقبل ، بسبب الإيقاف ، وبذلك تشكل البطولة الأوروبية الفرصة الوحيدة أمام سواريز لخوض مباراة نهائية هذا الموسم ، ويقام النهائي في كارديف في الثالث من يونيو المقبل.

واستعرض الثلاثي الهجومي لبرشلونة ، المكون من سواريز والنجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار ، قوته من جديد حيث سجل اللاعبون الثلاثة خلال المباراة الماضية يوم السبت.

ولكن الحال يختلف في خط دفاع الفريق ، حيث يفتقد إنريكي جهود أليكس فيدال الذي انتهى موسمه بسبب إصابة خطيرة في الكاحل تعرض لها أمام ألافيس ولم يعد لديه سوى عنصر واحد لمركز الظهير الأيمن.

ويخوض سيرجيو روبرتو أول موسم كامل له مع برشلونة في هذا المركز وقد غاب اللاعب عن المستويات المطلوبة في بعض الفترات خلال الموسم الجاري لكنه الآن بات الخيار الوحيد المتاح أمام إنريكي.

وفي مركز قلب الدفاع غاب جيرارد بيكيه وخافيير ماسكيرانو عن التشكيل الأساسي لبرشلونة في مباراة السبت بسبب الإصابات كما تعرض صامويل أومتيتي لإصابة خلال الشوط الثاني.

ويأمل سان جيرمان في استغلال نقاط الضعف في صفوف برشلونة خلال مباراة الذهاب وإلا سيواجه مهمة في غاية الصعوبة في لقاء الإياب المقرر على ملعب "كامب نو" في برشلونة.