ثياغو سيلفا يزيد مخاوف سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة

تلقى باريس سان جيرمان ضربة قوية قبل مباراته أمام ضيفه برشلونة في ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد استبعاد القائد ثياغو سيلفا بسبب الإصابة يوم الاثنين.



ولم يتم ضم قلب الدفاع البرازيلي الذي غاب عن الفوز 3-صفر على بوردو في دوري الدرجة الأولى بسبب إصابة عضلية لتشكيلة المدرب أوناي إيمري يوم الثلاثاء.



وتم ضم لاعب الوسط الأرجنتيني خافيير باستوري للتشكيلة بعد عودته للتدريبات عقب فترة ابتعاد طويلة بسبب الإصابة.



وفي وقت سابق من يوم الإثنين قال إيمري إن فريقه مطالب بالتركيز على شيء واحد وهو التفوق في المواجهات الثنائية بين اللاعبين أمام برشلونة قبل مواجهة الثلاثاء .



وأوضح ايمري في مؤتمر صحفي: أهم شيء هو الفوز بالمواجهات الثنائية وإلا لن تعني الخطط أي شيء.



وخرج سان جيرمان بطل فرنسا من دور الثمانية في دوري الأبطال عامي 2013 و2015 على يد برشلونة الذي يبدو مرشحا للفوز في المواجهة الجديدة.



وتابع المدرب الإسباني: نعرف منافسنا جيدا وهذه ميزة لنا. هذه مناسبة مثالية للنادي من أجل التقدم للأمام.