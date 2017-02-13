جيسي لينغارد: زميلي "الفاشل" أفضل من السيئ بوغبا

اعتبر جيسي لينغارد متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي أن زميله رافيل موريسون الذي يلعب في الدرجات الدنيا أفضل بكثير من الفرنسي بول بوغبا، عندما كانوا يلعبون سوياً في الفئات السنية للشياطين الحمر.

وقال لينغارد، زميل بوغبا في مانشستر يونايتد حالياً لصحيفة "صنداي تايمز": لعبت مع موريسون منذ كان عمري 8 سنوات، عندما يريد تجاوز أي لاعب، لا يمكن إيقافه، عندما يريد تسجيل هدف، فإنه سيسجل، أما بوغبا فلم يكن لاعباً جيداً بما فيه الكفاية، وكان دائما ما يستبعد من صفوف فريقنا.

وزاد: عندما يلعب موريسون في بطولة الشباب كان يحصل على تقييم لا يقل عن 8 من 10 درجات في كل مباراة.

وحصل لينغارد على فرصة الظهور بشكل أساسي مع مانشستر يونايتد العام الماضي بعد عودته من الإعارة، ورحل بوغبا إلى يوفنتوس 4 مواسم وعاد إلى مانشستر يونايتد بصفقة تجاوزت 89 مليون جنيه أسترليني، أما موريسون فتراجعت مسيرته كثيراً، ولم يلعب أكثر من 72 مباراة في صفوف صفوف ويست هام، برمنغهام، كوينز بارك رينجرز، كارديف سيتي الويلزي ولاتسيو الإيطالي قبل أن يعود إلى كوينز بارك معاراً حتى نهاية الموسم الجاري.