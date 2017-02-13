دورتموند يصل لشبونة بدون ماريو غوتزه

سافر فريق بروسيا دورتموند الألماني يوم الاثنين إلى العاصمة البرتغالية لشبونة بدون مهاجمه ماريو غوتزه لمواجهة بنفيكا في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بسبب الإصابة.

وقال مدير الكرة في بروسيا دورتموند مايكل زورك قبل سفر الفريق: مباراة لشبونة جاءت في وقت مبكر بالنسبة له، في إشارة لغوتزه الذي تعافى لتوه من إصابة عضلية، وشارك في جزء من تدريبات الفريق الأخيرة، حسبما أكد زورك في تصريحاته.

وانضم لدورتموند في رحلته للعاصمة البرتغالية، المدافعان مارسيل شميلزر ولوكاس بيشتشيك، اللذين غابا للإصابة عن مباراة الفريق، التي سقط فيها يوم السبت أمام دارمشتاد بالدوري الألماني بوندسليجا، من أجل المشاركة في مباراة الثلاثاء أمام بنفيكا.