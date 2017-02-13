رسمياً.. ملعب أتليتكو مدريد يحتضن نهائي كأس الملك الإسباني

المصدر: مدريد - د ب أ

أعلن الاتحاد الأسباني لكرة القدم يوم الاثنين أن المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا بين برشلونة وألافيس ستقام على استاد فيسنتي كالديرون معقل أتلتيكو مدريد.

وصدق مجلس الاتحاد الإسباني لكرة القدم خلال اجتماعه في مقره الرئيسي في لاس روزاس على قرار إقامة المباراة على ملعب فيسنتي كالديرون.

وتقام المباراة النهائية يوم 27 مايو المقبل حيث تجمع بين برشلونة البطل القياسي للكأس وألافيس الذي بلغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

ومثل كل عام لا يكشف اتحاد الكرة الأسباني عن مكان إقامة المباراة النهائية إلا بعد تحديد هوية طرفي المباراة، وهو القرار الذي يثير جدلا واسعا في أسبانيا.

وكان برشلونة يرغب في خوض المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد، الذي يعد أكبر استاد في إسبانيا بعد كامب نو.

ومن جانبه كان الافيس يتمنى أن يخوض المباراة على ملعب سان ماميس الجديد معقل أتلتيك بيلباو، نظرا لقربه من مدينة فيتوريا.