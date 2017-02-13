غوارديولا يفتح الباب أمام رحيل أغويرو عن صفوف سيتي

لم يبذل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الكثير من الجهد لازالة الغموض المحيط بمستقبل سيرجيو أغويرو في النادي وقال إنه لا يعرف إن كان المهاجم الارجنتيني سيكون موجودا في تشكيلة الفريق المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل.



وبعد تألق الثلاثي الشاب رحيم سترلينغ وغابرييل جيسوس وليروي ساني في الأسابيع الأخيرة اكتفى أغويرو - هداف سيتي برصيد 18 هدفا في 26 مباراة هذا الموسم - بالجلوس على مقاعد البدلاء.



وأبلغ غوارديولا وسائل اعلام بريطانية عند سؤاله عما إذا كان أغويرو سيبقى في سيتي الموسم القادم: في نهاية الموسم لا أعرف. أعرف مدى صعوبة العثور على مهاجم كبير. سأحب أن يبقى لكني لا أعرف ما سيحدث.



وأضاف: سيرجيو يعرف نية مدربه والنادي. لا أريد بيعه. أريده أن يبقى هنا لفترة طويلة، وسبب عدم مشاركته في آخر مباراتين هو أن ليروي وغابرييل ورحيم لعبوا بشكل مذهل. هذا هو السبب فقط.



وسيلتقي سيتي - الذي يحتل المركز الخامس في الدوري - مع جاك ويلشير عندما يحل ضيفا على بورنموث صاحب المركز 14 يوم الاثنين ولم يتراجع غوارديولا عن اشادته بلاعب الوسط المبتلى بالإصابات.



وقال غوارديولا عن لاعب أرسنال المعار: أعرف أن مشكلة ويلشير هي الإصابات فقط. إنه محظوظ باللعب لموسم واحد بانتظام ويعود ليصبح من أفضل لاعبي الوسط في انجلترا.



وتابع: يمتلك قدرات خاصة والكرة معه.. الركض بالكرة كلاعب وسط من أجل مهاجمة المدافعين. ليس من السهل فعل ذلك.