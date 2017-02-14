أرسنال يأمل بالتصالح مع "حظه العاثر" وفك عقدة بايرن

سيسعى أرسنال ومديره الفني الفرنسي آرسين فينجر إلى التخلص من عقدة دور ال16 والثأر لهزائم الأعوام الأخيرة أمام خصمه المألوف بايرن ميونخ عندما يحل ضيفاً على الأخير في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرج أرسنال من دور الستة عشر بدوري الأبطال في جميع المواسم الستة الماضية ، وستكون المواجهة المقبلة هي الرابعة للفريق أمام بايرن ميونيخ خلال الأعوام الخمسة الماضية ، وقد أطاح البايرن بأرسنال من دور الستة عشر مرتين في عامي 2013 و2014 ، وكانت المواجهة الأخرى في دور المجموعات في عام 2015 .

وفي المرتين ، أخفق أرسنال في استعادة توازنه بعد الهزيمة على أرضه في مباراة الذهاب ، لكنه يأمل في تغيير مصيره هذه المرة مع اختلاف السيناريو حيث تقام مباراة الذهاب على ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري بينما يحتضن أرسنال لقاء الغياب على ملعب "الإمارات".

ويرى فينغر أن تبدل موقعي المباراتين قد يحدث الفارق هذه المرة ، وقد صرح لموقع نادي أرسنال قائلا: نعم لدينا تجربة سيئة أمامهم. ولكنني أشعر بأننا لدينا فرصة جيدة الآن.

وأضاف: لقد فزنا هناك من قبل ، وسنخوض مباراة الذهاب خارج ملعبنا ، لذلك فمن المهم أن نحافظ على فرصنا في مباراة الإياب ، وأشعر بأن لدينا فرصة في التأهل ، وهو أمر مهم للغاية.

وواجه أرسنال انتقادات حادة خلال الأعوام الأخيرة لإخفاقه في الفوز بالصدارة في مجموعته بالبطولة الأوروبية وهو ما يضمن له مواجهة أكثر سهولة في دور الستة عشر.

ولكن الأمر اختلف في النسخة الحالية من البطولة الأوروبية حيث أحرز صدارة المجموعة الأولى متفوقا على باريس سان جيرمان الفرنسي ، لكن الحظ عانده حيث اصطدم بمواجهة بايرن ميونخ ، المتوج باللقب خمس مرات في دور الستة عشر ، حيث تأهل الفريق البافاري من المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف أتلتيكو مدريد الأسباني.

وقال أليكس أوكسليد-تشامبرلين لاعب خط وسط أرسنال : إذا كنت ترغب في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ، فعليك الفوز أولا على بايرن.. كانت لدينا تجارب عديدة أمامه في البطولة. وتخطي هذه المواجهة سيشكل فرصة رائعة أمامنا للذهاب بعيدا في البطولة.

وأضاف: ندرك قدرتنا على التخلص من بعض المشاعر السلبية ، في ظل ما نقدمه في الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي.

والجدير بالذكر أن أرسنال لا يتمتع بأفضل حالاته قبل خوض مباراة الغد ، فقد استعاد الفريق توازنه بالكاد إثر الفوز على هال سيتي 2 -صفر مطلع هذا الأسبوع ، وذلك بعد تلقي هزيمتين متتاليتين ، وقد بات متأخرا بفارق 12 نقطة عن المتصدر تشيلسي.

ويأمل فينغر أن تشهد مباراة الغد عودة قوية لنجم خط الوسط الألماني مسعود أوزيل ، الذي يشكل أكبر صفقات أرسنال ، حيث يغيب عن التهديف منذ أوائل ديسمبر الماضي.

وأرجع فينغر سبب تراجع أوزيل إلى احتمالات افتقاده للثقة ، وصرح المدرب الفرنسي قائلا : حان الوقت أمامه كي يعود للتهديف.. ربما يستعيد الثقة من جديد أيضا ، لأنه يعاني بسبب إهدار الفرص.

ويدرك أوكسليد-تشامبرلين أن فريقه بحاجة للظهور بأفضل مستوياته في مباراة الغد أمام بايرن الذي حقق 15 انتصارا متتاليا على ملعبه في دوري الأبطال.



وصرح اللاعب قائلا: هما مباراتان أمام فريق جيد للغاية. ولكننا أيضا فريق جيد للغاية.. علينا تقديم مستويات جيدة إذا كنا نرغب في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بايرن.. هذا هو الأمر ببساطة