رومينيغه: لن نستعجل بالبحث عن مدير كرة لبايرن

أكد كارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم أن النادي البافاري لا يتعجل التعاقد مع مدير كرة جديد في أعقاب إعلان قائد الفريق فيليب لام أنه ليس مهتما بتولي المنصب في المستقبل القريب.

وقال رومينيجه لصحيفة "تاجس تسايتونج" في مقابلة ستنشر يوم الأربعاء أن بايرن ميونيخ يسعى للاستقرار على المرشح للمنصب بحلول الأول من يوليو المقبل، ولم يعلق على التكهنات بشأن ترشيح ماكس ايبرل للمنصب.

واوضح : نريد رجلا ذات إمكانيات عالية تكون لدينا القناعة بملائمته جيدا لبايرن، وسنسوي هذه المسألة بهدوء حتى الأول من يوليو.

وأضاف: بالنسبة لنا الأمر يتعلق بالعثور على الرجل المناسب للمنصب وليس منصب للرجل، ولا أشعر باننا نعاني من مشكلة في الوقت الراهن دون وجود مدير كرة.

وأعلن لام أنه سيعتزل بنهاية الموسم الحالي وأنه لن يتولى أي منصب إدارة في بايرن الصيف المقبل عقب الاعتزال.

ولا يزال منصب مدير الكرة ببايرن ميونيخ شاغرا منذ أن رحل عنه ماتياس سامر مع نهاية الموسم الماضي.

ورجحت تقارير صحفية أن يكون ايبرل الذي يتولى منصب مدير الكرة في بوروسيا مونشنغلادباخ منذ 2008 وبعقد يمتد حتى 2020، هو المرشح الأبرز لتولي المنصب في النادي البافاري.

ولكن رومينيجه أكد أنه لم يتحدث أحد في بايرن ميونيخ مع ايبرل حول توليه المنصب، وأن ناديه سيتعامل بالشكل المناسب مع غلادباخ.