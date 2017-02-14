ريبيري يغيب عن مواجهة أرسنال الأوروبية

أعلن بايرن ميونخ الألماني غياب النجم الفرنسي فرانك ريبيري عن صفوف الفريق في المباراة المقررة يوم الأربعاء أمام أرسنال الإنجليزي في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكر النادي البافاري أن ريبيري لم يتعاف في الوقت المناسب من إصابته في الفخذ للمشاركة في مباراة النادي الإنجليزي ، حيث خضع فقط لتدريبات الركض بدون كرة خلال مران الفريق يوم الاثنين.

وكان ريبيري قد تعرض للإصابة في عضلات الفخذ الأيمن خلال تدريبات الفريق في 31 يناير الماضي ، وعاد قبل أيام فقط للتدريبات ، حيث كان كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن قد أشار إلى أن اللاعب لديه "فرصة" للمشاركة في مباراة أرسنال.

لكن اللاعب لم يتمكن من التعافي في الوقت المناسب ليخرج من حسابات الفريق ، كما يغيب المدافع جيروم بواتينغ عن المباراة إصابة في الصدر ، حسب ما ذكرته شبكة "إي.إس.بي.إن" الثلاثاء.

وذكر نادي بايرن أن لاعب خط الوسط تشابي ألونسو سيغيب عن مباراة أرسنال على سبيل الوقاية ، بعد أن تعرض لإصابة في الركبة خلال مران الإثنين.

وتجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونيخ سبق وأن أطاح بأرسنال من دور الستة عشر بدوري الأبطال ثلاث مرات في أعوام 2005 و2013 و2014 .

