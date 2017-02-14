زيدان يرفض الانتقادات ويقول: لا زلت في مرحلة التطور

استنكر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا بسبب قراراته في قيادة الفريق مشيرا إلى أنه "يتطور كمدرب".

وأوضح زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه الأربعاء أمام نابولي الإيطالي في ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا: إنني الآن في أكبر ناد وأتطور كمدرب... إنه فريق يمتلك قوة هائلة وسرعة كبيرة.

وأوضح : سنعاني في بعض الأوقات. سيكون لدى الفريق عمق في الأداء ، ولكن أكثر ما يهمني هو ما سنقدمه. ودافع زيدان مجددا عن مواطنه كريم بنزيمة مهاجم الفريق والذي تعرض أيضا لانتقادات قاسية بسبب مستوى الأداء.

وقال زيدان : كل شخص يمكنه أن يقول ما يريده. المهم أنني أراه مجتهدا كل يوم وأشعر بالسعادة لاجتهاده. ولم يخف "زيزو" رغبته في أجواء أفضل حول الفريق ، وقال : يجرحني توجيه انتقادات للاعبي فريقي وليس كريم فقط.