قائد ليفربول: سنحقق حلم يورغن كلوب

قال القائد جوردان هندرسون إن ليفربول سيسعى لتعويض مستواه البائس هذا العام بتحقيق حلم المدرب يورغن كلوب في الفوز بكل المباريات المتبقية هذا الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وقال كلوب قبل فوز ليفربول 2-صفر على توتنهام يوم السبت إنه: يحلم بتحقيق 14 انتصارا على التوالي في الدوري، بينما استضاف هندرسون اجتماعا لتنقية الأجواء مع بقية الفريق الأسبوع الماضي في محاولة للسيطرة على التراجع الأخير للنادي.



ونقلت وسائل اعلام بريطانية عن هندرسون قوله: هذا هو الهدف. من اليوم الأول قلنا إن الهدف هو الفوز بكل مباراة. في بعض الأحيان لا يكون ذلك ممكنا لكنه هدفنا والهدف الان أن نفعل ذلك حتى نهاية الموسم.



ولم يكن انتصار ليفربول على توتنهام الأول له في الدوري هذا العام فقط لكنه كان ثاني فوز في 11 مباراة.



وأضاف لاعب وسط منتخب انجلترا قبل انتقال ليفربول لمعسكر تدريبي في لامانغا بإسبانيا : كلاعبين نتحمل المسؤولية لأننا نشعر بأننا خذلنا أنفسنا وخذلنا المدرب والمشجعين.



وأردف: تقديم هذا الأداء (أمام توتنهام) لا يعوض ذلك لكنها بداية وخطوة في الطريق الصحيح. الآن علينا البناء على ذلك ومواصلة التقدم، فنحن نمتلك قدرات مذهلة في الفريق وعقلية رائعة وشخصية رائعة لكن لا يهم أن أقول ذلك.. الأمر يعود إلينا لإظهار ذلك من الان وحتى نهاية الموسم.



ويتأخر ليفربول - الذي يحتل المركز الخامس في الترتيب - بفارق 11 نقطة وراء تشيلسي المتصدر وأمامه فترة راحة طويلة قبل أن يحل ضيفا على ليستر سيتي صاحب المركز 17 في 27 فبراير.