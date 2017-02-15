أفيلاي: لا أعلم أين سأكون في الموسم المقبل

لا يعرف إبراهيم أفيلاي جناح ستوك سيتي أين سيلعب الموسم المقبل، إذ لا يوجد أي تحركات جديدة بشأن تجديد عقده مع النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لما بعد الموسم الحالي.



ويلعب الجناح الهولندي المبتلى بالإصابات بشكل منتظم منذ عودته في ديسمبر من إصابة في الركبة أبعدته ثمانية أشهر وشارك كبديل في خمس من مبارياته التسع حتى الان.



وأبلغ أفيلاي (30 عاما) وسائل اعلام بريطانية عند سؤاله عما إذا كان يفضل البقاء في ستوك : لا يوجد أخبار في هذه اللحظة. هذا النوع من الأسئلة يجب أن يوجه لوكيلي، أركز فقط على عملي في الملعب وأبذل جهدا كبيرا كل يوم.



وأضاف: هذه هي الاجابة الوحيدة التي أملكها في هذه اللحظة. إنه ناد جميل بالطبع لكن في هذه اللحظة لا يمكن أن أقول أي شيء. تركيزي على عملي في الملعب. الباقي ليس من اختصاصي.



ويحل ستوك - الذي يحتل المركز التاسع في الترتيب بعد 25 مباراة - ضيفا على توتنهام صاحب المركز الثالث يوم 26 فبراير.