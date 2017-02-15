بوسكيتس: من الصعب أن تثق جماهير برشلونة باللاعبين

نقلت صحيفة "آس" الإسبانية في عددها يوم الأربعاء ردود فعل بعض من لاعبي برشلونة بعد هزيمتهم الثقيلة أمام باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء.

وكان برشلونة قد تجرع هزيمة مذلة أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الأسبانية إلى أن سيرخيو بوسكيتس، نجم وسط ميدان برشلونة، تحدث في تصريحات لشبكة تي في 3 الكتالونية عن لاعبي باريس سان جيرمان، وقال: لقد كانوا أفضل منا في الكثير من النواحي.

وأضاف بوسكيتس، قائلا: النتيجة ثقيلة ولكن هذه هي كرة القدم.

وأشار اللاعب الدولي الإسباني إلى أن الفريق الباريسي مارس ضغطا كبيرا على برشلونة طوال المباراة، وتابع قائلا: لقد ضغطوا بشكل كبير، وكانوا جيدين، وكان لديهم خطة ونفذوها بشكل جيد، كنا نتوقع شيئا آخر.

وتطرق بوسكيتس إلى الحديث عن أمال فريقه في مباراة العودة، حيث قال: هل هناك أمل؟، لا نملك إلا أن نصحح أخطاءنا، من الصعب أن تثق الجماهير فينا بعد ما حدث، التعويض سيكون صعبا للغاية ولكننا سنحاول.

وعلى جانب آخر، أكد اندريس إنييستا، قائد برشلونة، أن ما حدث في ملعب باريس سان جيرمان ليس له تفسير، وقال: لا يوجد تفسير لهذا وهذه البطولة لا ترحم، فاليوم كنا سيئين للغاية، بدءا من اللاعبين وحتى أصغر فرد ولا يوجد تفسير آخر، إنه أمر صعب، ولكن مثل هذه الأشياء تحدث أحيانا.

وأوضح إنييستا أن يوم أمس كان عصيبا بالنسبة لبرشلونة، واختتم حديثه لوسائل الإعلام قائلا: من الصعب إيجاد تفسير لليوم شديد السوء، الذي مررنا به وخاصة في بطولة مثل هذه لا ترحم، كل شيء كان سلبيا وخاصة النتيجة، لا يوجد الكثير ليقال.