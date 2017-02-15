ساديو ماني: الثقة عادت إلى لاعبي ليفربول

قال ساديو ماني مهاجم ليفربول إنه ينبغي على فريقه عدم التأثر بالبداية السيئة لعام 2017 بل محاولة الحصول على دافع من هذا الأمر خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وفاز ليفربول على توتنهام يوم السبت ليحقق انتصاره الأول في الدوري خلال العام الجاري بينما هو الفوز الثاني فقط للفريق في 11 مباراة.



وقال ماني لوسائل إعلام بريطانية: من المبكر جدا الحديث عما سيحدث لكن الثقة عادت للفريق الآن. نملك فريقا بإمكانيات عالية. ما حدث يعتبر من الماضي.



وتراجعت آمال ليفربول في المنافسة على اللقب في الأسابيع الأخيرة بعد سلسلة من النتائج المتواضعة والتراجع للمركز الخامس بفارق 11 نقطة عن تشيلسي المتصدر بعد 25 جولة.



وقال ماني: لا يمكن تغيير ما حدث لكن الدوافع موجودة لمواصلة التطور وتحقيق أفضل شيء ممكن حتى نهاية الموسم. هذه اللحظات يمكن أن تحدث خلال الموسم.



وأضاف: عانينا من ثلاثة أو أربعة أسابيع صعبة لكننا تعافينا. يجب أن نتعامل مع مباراة بمباراة ومحاولة الفوز بكل مباراة بداية من الآن وحتى نهاية الموسم، الآن لدينا وقت للراحة ووقت للمران ويجب استغلال ذلك.



وسيخوض ليفربول معسكرا في اسبانيا لمدة خمسة أيام قبل أن يسافر للعب يوم 27 فبراير في ضيافة ليستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز 17.

