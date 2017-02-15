ستيوا بطل أوروبا يقرر تغيير اسمه

أكد جيجي بيكالي مالك نادي ستيوا بوخارست يوم الأربعاء إن بطل كأس أوروبا 1986 سيغير اسمه إلى أف.سي.أس.بي في محاولة للحصول على رخصة للعب في الدوري الروماني لكرة القدم والمسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

ويأتي الإعلان بعد مرور شهرين على قرار محكمة بأن وزارة الدفاع لها الحق في استخدام اسم ستيوا وشعاره، وقال بيكالي: قمت بتغيير الاسم الرسمي إلى أف.سي.أس.بي

وتابع: لكن لا يمكنهم تغيير جوهر النادي، العالم كله يعرفنا باسم ستيوا.

ويعتبر ستيوا أنجح أندية البلاد بحصوله على لقب الدوري الروماني 26 مرة ويحتل حاليا المركز الثاني في الترتيب متأخرا بفارق ست نقاط عن الصدارة.

وكانت المحكمة قالت إن ستيوا وهو واحد من أشهر الأسماء في كرة القدم الأوروبية يستخدم بشكل غير قانوني اسما يخص أحد فرق الجيش.

ولجأت وزارة الدفاع في البداية إلى قانون في 2011 يقول إن النادي الذي تأسس عام 1947 كأحد أندية الجيش يستخدم اسم ستيوا بشكل غير قانوني منذ 2004.

وانفصل ستيوا عن النادي المملوك للدولة وهو سي.أس.أيه ستيوا بوخارست في 1998.