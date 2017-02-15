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فندق في مدريد يستدعي الشرطة لمارادونا وصديقته

المصدر: مدريد - فرانس برس
الأسطورة الأرجنتيني وصديقته روشيو أوليفيا
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استدعت إدارة فندق في مدريد الشرطة الإسبانية يوم الأربعاء إثر وقوع مشادة بين نجم كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا ، بحسب ما افاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته إنه لدى وصول العناصر وأجهزة الطوارىء، لم يظهر على هؤلاء الأشخاص (مارادونا وصديقته) أي أثر لإصابة ولم يتقدما بشكوى، كان ثمة نقاش فقط.

وأوضح المصدر أن الأمر جرى قرابة الساعة 8.30 صباحاً بعدما سمع موظفو الفندق نقاشا محتدما بين اللاعب وصديقته.

ويزور مارادونا الذي قاد منتخب الأرجنتين لاحراز لقب كأس العالم 1986، مدريد لحضور مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بين ريال مدريد ونابولي الايطالي والذي دافع عن ألوانه بين عامي 1984 و1991.

كلمات دالّة

#مدريد, #مارادونا, #نابولي, #ريال مدريد

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