كارفالو يلحق أوسكار وهولك في شنغهاي سيبغ

لحق المدافع البرتغالي المخضرم ريكاردو كارفاليو (38 عاماً) باللاعب البرازيلي الشهير أوسكار إلى فريق شنغهاي سيبغ الصيني ليصبح أحدث المحترفين المنتقلين إلى الدوري الصيني استعدادا للموسم الجديد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الأربعاء ، نقلا عن النادي الصيني أن الصفقة تمت في نهاية يناير الماضي ولكن الإعلان الرسمي عنها لم يتم سابقا.

ولعب كارفاليو في الماضي لعدة أندية منها ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي لكنه لم يرتبط بأي ناد منذ رحيله عن صفوف موناكو الفرنسي بعد انتهاء الموسم الماضي.

وأعلن النادي الصيني اليوم : أتممنا التعاقد منذ عودتنا من المعسكر التدريبي الشتوي في الدوحة. تأخير الإعلان عن الصفقة جاء بسبب عدم استقرار عملية القيد ، وكان علينا أن نفكر بحذر في الاستفادة باللاعب المخضرم طبقا للسياسة الجديدة الخاصة بالتعاقد مع المحترفين الأجانب.

وكانت رابطة الدوري الصيني أعلنت في بيان لها الشهر الماضي أن أندية الدوري الصيني ما زال بمقدورها التعاقد مع خمسة لاعبين أجانب بكل ناد ولكن ثلاثة منهم فقط يمكنهم المشاركة في المباراة.

ويلعب كارفاليو إلى جوار الثلاثي البرازيلي أوسكار وهالك وإليكسون في صفوف فريق شنغهاي سيبغ كما يلعب إلى جوارهم اللاعب الأوزبكي الدولي عادل أحمدوف.

وقال تشن شويوان رئيس النادي الصيني : إذا أصيب أحد اللاعبين الأجانب الأربعة الآخرين بالفريق سينال كارفاليو الفرصة كأحد أبرز المدافعين في العالم ، وسيفيد بخبرته اللاعبين الشبان.

وكان كارفاليو فرض نفسه كنجم من طراز عالمي خلال مسيرته في بورتو البرتغالي حيث فاز مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا في 2004 تحت قيادة المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو.

وبعدها ، انتقل كارفاليو إلى تشيلسي مع رحيل مورينيو لتدريب الفريق، وفاز كارفاليو مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات قبل انتقاله إلى ريال مدريد في 2010 حيث قضى مع الفريق ثلاث سنوات قبل انتقاله لموناكو الفرنسي.

وخاض كارفاليو 89 مباراة دولية مع المنتخب البرتغال سجل خلالها خمسة أهداف كما شارك مع الفريق في الفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016) بفرنسا.