نوير: إذا أرادني غوارديولا في سيتي فليتصل علي

قلل مانويل نوير حارس مرمى نادي بايرن ميونخ الألماني من التقارير الصحافية التي أوردت احتمال انتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يدربه مدربه السابق الإسباني بيب غوارديولا.

وكان حارس المرمى الدولي (30 عاما) مدد في أبريل 2016 عقده مع النادي البافاري حتى يونيو 2021، إلا أن تقارير صحافية عدة ربطت في الآونة الأخيرة بينه وبين النادي الإنجليزي الذي يعاني من أداء حارسه الأساسي كلاوديو برافو.

وقال نوير: لم يحصل اتصال مع غوارديولا وأنا سعيد وراض هنا، نعم يشرفني وجود أحاديث وتقارير عن ذلك، إلا أن بيب لديه رقم هاتفي، ولم يتصل بي.

واختير نوير أفضل حارس مرمى في العالم في الأعوام الأربعة الماضية من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ كرة القدم وإحصاءاتها، وسيكون بين الخشبات الثلاث لمرمى بايرن عندما يستضيف أرسنال الإنجليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.