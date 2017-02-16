الاتحاد الألماني يحظر دخول 88 مشجعاً لدورتموند إلى الملاعب

فرض الاتحاد الألماني لكرة القدم حظرا على دخول ملاعب كرة القدم في البلاد ضد 88 فردا من مشجعي فريق بوروسيا دورتموند بعدما ضبطت معهم أقنعة وألعاباً نارية ومعدات قتالية ومخدرات.

وكان الـ88 مشجعا من بين الذين تم إيقافهم من قبل عناصر الشرطة، خلال سفرهم لمرافقة الفريق في لقائه الذي جرى يوم السبت الماضي خارج ملعبه أمام دارمشتاد ببطولة الدوري الألماني (بوندسليجا).

وشدد اتحاد الكرة الألماني على أن اتخاذه إجراءات سريعة في ظل تعاونه الوثيق مع إدارة دورتموند، كان ضروريا كإشارة واضحة ضد العنف في مباريات كرة القدم.

وكانت جماهير دورتموند قد هاجمت مشجعي فريق لايبزيغ قبل أسبوع، الذي كان من ضمنهم نساء وأطفالا، قبل مباراة الفريقين في بوندسليجا بملعب (سيغنال إيدونا بارك) معقل دورتموند.

ورفعت جماهير دورتموند لافتات تمييزية ومسيئة خلال اللقاء أمام لايبزيغ، كما ارتكبت أعمال عنف أخرى ضد جماهير الفريق الزائر، مما دفع اتحاد الكرة الألماني لمعاقبة دورتموند بغلق مدرجه الجنوبي خلال لقائه القادم ببطولة الدوري أمام فولفسبورغ يوم السبت.