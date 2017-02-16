سكولز: شفاينشتايغر قادر على رفع مستوى مانشستر يونايتد

يرى بول سكولز لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا أن الألماني باستيان شفاينشتايغر لازال بمقدوره أن يصبح لاعبا مؤثرا في الفريق رغم معارضة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للدفع به في المباريات.

وخرج شفاينشتايغر من حسابات مورينيو منذ توليه المسئولية الفنية في اولد ترافورد، ولكن بدلا من السعي إلى الرحيل وضع اللاعب البالغ من العمر 32 عاما كل تركيزه في التدريبات أملا في الحصول على فرصة.

وقال سكولز (42 عاماً) لمجلة كيكر يوم الخميس: لا زال بإمكانه التحكم في المباريات إذا حصل على فرصة، وأتمنى أن يمنحه المدرب هذه الفرصة، فالجماهير تحب باستيان، إنه لاعب استثنائي.

ونال شفاينشتايغر بعض قناعة مورينيو مؤخرا حيث شارك في بعض مباريات الكأس بجانب انضمامه لقائمة مانشستر في الأدوار الاقصائية للدوري الأوروبي.

وأشار سكولز من الجدير بالملاحظة مدى الاحترافية التي تعامل بها باستيان مع الأمر من خلال العمل الشاق وعدم التذمر.